アイドルグループ「≒JOY」は10日、メンバー・山野愛月（19）が体調不良のため8月8日の「LuckyFes’26」を欠席すると発表した。山野は今年5月に一部活動制限を発表していた。運営は今年5月に「山野愛月の今後の活動に関するお知らせ」を発表。「体調不良のため、一部制限を設けて活動をさせていただくことなりました」と伝えていた。この日、「8/8(土)出演の『LuckyFes’26』につきまして山野愛月が体調不良の為休演とさせて