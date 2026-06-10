ニュースのその先を考える記者解説。10日のテーマは「選挙中にSNS上で拡散する偽・誤情報への対策」についてです。政治部・古谷朋大記者が解説します。■選挙中のSNS対策法制化へ選挙の際にSNSは欠かせない情報源となっていますが、2024年の兵庫県知事選などでは、SNS上でさまざまな真偽不明の情報が飛び交いました。選挙は民主主義の根幹、ウソの情報でゆがめられることがあってはいけません。こうした中、与野党は今の国会でSN