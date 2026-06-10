◇ナ・リーグロッキーズ7−3カブス（2026年6月9日デンバー）ロッキーズの菅野智之投手（36）が9日（日本時間10日）、本拠地でのカブス戦に先発登板し、6回途中4安打3失点で今季6勝目（4敗）を手にした。6勝目はチーム最多の勝ち星で、ナ・リーグ西地区最下位に沈むチームの連敗を4でストップ。ベテラン右腕が奮投して低迷球団を支えている。鈴木誠也外野手との「侍」対決は、2、4回と左飛、中飛に封じた。これでメジャ