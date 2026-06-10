衆参両院の正副議長は１０日午後、皇族数の確保に関する与野党の全体会議を衆院議長公邸で開く。正副議長は「立法府の総意」の取りまとめ案について了承を得たい考えで、まとまれば同日中にも高市首相へ手交する方向で調整する。政府はその後、皇室典範改正案の作成作業に入る見通しだ。取りまとめ案は、女性皇族が結婚後も身分を保持する案と旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案をいずれも「了」とした。身分保持案は