盗まれた車を受け取り、300台以上の海外へ密輸に関わったとみられるグループが摘発され、4人が逮捕された。ウガンダ国籍のカトゥンバ・ロバート容疑者（54）とナイジェリア国籍のアノカ・ベンジャミン・オビワネ容疑者（46）は2026年2月、カトゥンバ容疑者が経営する茨城・鉾田市のヤードで、盗まれたものと知りながらハイエース1台を受け取った疑いがもたれている。ハイエースを盗んだのは深浦司容疑者ら2人で、前日にも別の車を