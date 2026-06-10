タレントの岡田結実（26）が9日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。愛用中の育児アイテムを紹介した。昨年一般男性と結婚し、今年2月に第1子を出産した岡田。同番組では、R−指定の妻で3歳長男と1歳長女を育てているタレント・江藤菜摘、幼稚園に通う3歳児を子育て中の女優・新川優愛と共演し、お気に入りの育児アイテムについてトークを展開した。そしておむつ処理袋の話題になり、互い