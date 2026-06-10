犬は自分の『名前』を理解しているの？ 毎日のように愛犬の名前を呼ぶ中で、「犬って名前を理解しているのかな？」と疑問に思うことはありませんか。結論から言うと、多くの犬は自分の名前をある程度理解していると考えられます。 しかし、人間のように「これが私の名前」と理解しているのではなく、「飼い主が自分に指示を出すときの合図」や「この言葉が聞こえたら良いことが起こる」など、それまでの経験則から言葉の