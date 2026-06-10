きょう未明、愛知県豊田市で住宅が焼け、火元の家に住む83歳の女性が死亡しました。 【現場の映像】未明の住宅火事 住人の83歳女性が死亡 1人暮らしか 愛知・豊田市 火事があったのは、豊田市堤町にある木造平屋建ての住宅で、きょう午前3時40分ごろ、「火や煙が見える」と通行人の男性から消防に通報がありました。 【現場の画像】未明の住宅火災 住人の83歳女性が死亡 住人の83歳女性が死亡 消防車11台が出動し火は約3