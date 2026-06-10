JR東日本は、2026年度末ごろから「新幹線eチケット購入機」（仮称）の検証を実施する。簡単な操作でスムーズに購入でき、手持ちのSuicaに直接チケットを紐付けられるため、購入から乗車、降車までスムーズに利用できる。 新幹線eチケット購入機は、2026年度末ごろに大宮駅と宇都宮駅で実施される。購入機では、乗りたい列車を選択し、紐付けるSuicaをタッチし、クレジットカードで決済すると購入が完了