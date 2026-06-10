羽田空港から直行便で約2時間、亜熱帯の森や透明度の高い“奄美ブルー”の海が広がる奄美大島。自然の豊かさを全身で体感できる世界自然遺産のこの島に2026年5月1日、国内最大級のシェア別荘サービスとして知られる「SANU 2nd Home」の新拠点がオープンした。いきなり「別荘サブスク」はちょっとハードルが高く感じるところだが、今回は気軽に試せるゲスト宿泊で奄美の2日間の旅を試してきた。森と海に溶け込み、海風が吹き抜ける