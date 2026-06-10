山形市によりますと、きょう午前8時20分ごろ、山形市松原の雑木林でクマ1頭が目撃されました。 【画像】クマ出没場所 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■６月のクマ目撃場所（山形市） 6月10日（水曜）午前8時20分頃大字松原地内の雑木林にてクマ1頭を目撃6月8日（月曜）午前10時00分頃大字関沢地内の路上にてクマ1頭を目撃6月9日（火曜）午後3時10分頃大字妙見寺地内の山林にてクマ1頭を目