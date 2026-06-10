FC今治は10日、塚田雄二監督が明治安田J2・J3百年構想リーグをもって退任することを発表した。今治では2025年シーズンよりトップチームの指揮を執っていた倉石圭二前監督が今年4月に解任され、それに伴い、明治安田J2・J3百年構想リーグ終了までとなる任期で、今年から今治でホームグロウングループ、レディースグループ執行役員を務めていた塚田氏が監督に就任していた。そして、明治安田J2・J3百年構想リーグのWEST-Aを9位