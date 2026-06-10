ノルウェー代表の粋な“原点回帰”が大きな反響を呼んでいる。ノルウェーサッカー協会は６月９日、公式インスタグラムを更新し、北中米ワールドカップに臨む代表チームの集合写真を公開した。通常の集合写真とは一味違う。選手たちは全員が同じ代表ユニホームではなく、それぞれ異なるクラブのキットを着用。どうやら各選手がサッカー選手としてのキャリアをスタートさせたクラブのユニホームを身にまとい、“原点”を表現し