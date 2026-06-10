All About ニュース編集部は5月26日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「玉森裕太出演作品」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「玉森裕太の演技が光っていたと思う出演作」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：『ごくせん 卒業スペシャル』（高杉怜太）／50票2位は、『ごくせん 卒業スペシャル』（日本テレビ系）です。若手俳優の登竜門として絶大な人気を誇った学園ドラ