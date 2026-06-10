カレーなのに、メロン。甘いのに、辛い。先日ふらりと立ち寄った北海道物産展で見つけた「北海道メロンカレー」は、食べる前から食べた後まで、ずっと頭を混乱させてくるレトルトカレーでした。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ルーは鮮やかなオレンジ色香りだけでも「メロンが入ってる」と分かる甘さカレーにコクと深みを出す方法として、フルーツや甘いものが使われることは珍しくありません。ハウ