モデルの水原希子さんは6月10日、自身のInstagramを更新。タイを訪れた時のプライベートショットを公開しました。【写真】水原希子の近影「Welcome to Chiang Rai」水原さんは12枚の写真を投稿。真っ白な装飾が施された、幻想的なホワイトテンプルの外観が写っています。2枚目は境内での自撮りショットで、目を細めた表情がかわいらしいです。白を基調としたコーディネートで、周りの雰囲気とマッチしています。コメントでは「Welc