俳優の二宮和也さんは6月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。撮影現場での出来事を報告しました。【投稿】二宮和也の反省とは？「逆に一番クリエイティブなムーブだと思う」二宮さんは「今日は現場でダルいムーブをしてしまった」と投稿し、撮影現場での出来事を報告。現場進行を止めて話し合ったものの、結局当初の台本に戻ってしまったとのことです。「じゃあ最初っからやってくれよ、、、という様な形になってしまった」と、素直