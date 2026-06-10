6月9日夜、神戸市の有馬温泉にある神社で火事があり、80代の宮司夫婦が病院に搬送されました。 9日午後9時半すぎ、神戸市北区有馬町で「山のほうで燃えている」とホテルの宿泊客から通報がありました。火事があったのは有馬温泉街近くの有馬稲荷神社で、社務所や宮司の自宅など約380平方メートルが全焼し、宮司夫婦が軽いけがをしました。 警察は、宮司の自宅から出火したとみて詳しく調べています。 神社までは