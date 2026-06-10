演劇界で優れた成果を挙げた舞台人をたたえる『第51回菊田一夫演劇賞』の授賞式が10日、都内で行われ、「菊田一夫演劇大賞」に舞台『大地の子』の上演関係者一同が選ばれた。【全身ショット】姉妹で登壇！二の腕あらわなチェックドレス姿の上白石萌歌『大地の子』は高い舞台成果が評価されて大賞を受賞。カンパニーを代表して演出の栗山民也とキャストの奈緒、上白石萌歌が登壇した。奈緒は「本当にとてもうれしくて、どうして