日本中を震撼させた、理不尽で残虐な事件の審判が、いよいよ下されようとしている。【写真】「落ちろ」被害者が生きたまま転落した現場旭川女子高生殺害事件弁護士の見解は2024年4月、北海道旭川市で当時17歳の女子高校生が、神居古潭（かむいこたん）の橋から冷たい石狩川へ転落して死亡した事件。殺人や監禁などの罪に問われている内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が、2026年6月8日に結審した。検察側の求刑は「懲役27年