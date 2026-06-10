アイドルグループ、アンジュルムの元メンバーで女優の田村芽実（27）が10日までにXを更新。飲食店で遭遇した思わぬ出来事についてつづった。田村は「定食屋さん隣の席で、大量の涙を流して震えてるお兄さんがいたから」と居合わせた男性客のただならぬ様子に気づき、「いてもたってもいられず、『大丈夫ですか？』と肩を撫でてしまったのだけ」と自身のとった行動を明かした。しかし「『大丈夫です』と返されてしまった」と少し怒