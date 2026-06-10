お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（52）が9日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・59）に出演。女性芸人の料理の腕を絶賛した。自身のYouTubeチャンネルの恒例企画で、急に電話して来てくれた仲間とバーベキューを楽しむ「いきなりBBQ」について、「総勢10人ぐらい来てくれたんよ」と最近の回を振り返った。その中で、メイプル超合金・安藤なつが、共通の飲食店を展開する知人から聞いた話として「ジュニ