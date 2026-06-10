◇MLB ドジャース12-3パイレーツ(日本時間10日、PNCパーク)ドジャースのフレディ・フリーマン選手がパイレーツ戦に「3番・ファースト」でスタメン出場。4打数2安打1打点の成績で、MLB通算2500安打を達成しました。フリーマン選手は1点を追いかける6回第3打席、センターへ2塁打放ち、この日初安打を記録。4試合連続安打でチャンスを作ると、2アウト3塁でマックス・マンシー選手がタイムリーを放ち、同点に追いつきます。7回には、ド