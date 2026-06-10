10日（水）、梅雨の晴れ間も関東はどんより。沖縄・奄美は大雨災害に十分注意。＜10日（水）の天気＞梅雨前線は沖縄〜本州の南の海上に停滞しています。前線に近い沖縄・奄美では激しい雨の降るところがあり、大雨になるおそれがあります。沖縄本島地方では、翌朝までの24時間に120ミリの雨が予想され、総雨量がさらに多くなりそうです。引き続き、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。一方、本州付近は