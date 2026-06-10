岡山市の小学校の講師の男が、学童イベントに参加した小学生の男子児童の着替えを盗撮したなどとして逮捕されました。警察によりますと、岡山市の小学校の講師・垣内優輝容疑者は去年8月、市内で開かれた宿泊をともなう学童イベントにボランティアとして参加した際、小学生の男子児童が入浴のため着替えをしていた姿をスマートフォンで盗撮した疑いなどがもたれています。調べに対し、「身に覚えがありません」と容疑を否認してい