お笑い芸人レイザーラモンHG（50）の妻でタレント、実業家の住谷杏奈（43）が10日、インスタグラムを更新。受診した乳がん検査結果について病院側から連絡があったことを明かし、思いをつづった。住谷は5日の投稿で「ふぅーー毎年行っている乳がん検診で、再再検査になって、去年の写真では見えなかった黒い影が見えるとの事で組織診をしてきました。局所麻酔をして組織を採取」と、異常が疑われたため詳しく調べる検査を受けたこ