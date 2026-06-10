「もう先輩、宮崎って名乗らんでください」――。9日に放送されたテレビ朝日のバラエティ番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』(毎週火曜24:45〜)に、とろサーモンの久保田かずのぶがゲスト出演。地元・宮崎県への思いを巡り、同郷の先輩である永野と白熱した議論を繰り広げた。(左から)永野、久保田かずのぶ番組では、久保田が「宮崎がやばいことになっている件」として、宮崎とモンゴルを結ぶ直行便が開通したことに言及。「