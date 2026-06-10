米レビューサイトのより、スティーヴン・スピルバーグ監督最新作『ディスクロージャー・デイ』スコアが発表された。 本記事時点でレビュー件数は131件、批評家スコアは86%のフレッシュ認定スタートとなっている。 https://www.rottentomatoes.com/m/disclosure_day 映画監督スピルバーグの集大成的な要素が詰め込まれているようだ。高評価のレビューでは、スピルバ
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