ジェイソン・ステイサム主演のハイテンション・アクション映画『アドレナリン』シリーズは、かねてから続編の製作が期待されている人気作だ。しかしイヴ役のエイミー・スマートによると、第3作の企画は立ち消えになったようだ。 2006年公開の『アドレナリン』は、毒を投与されたフリーランスの殺し屋シェヴ・チェリオス（ステイサム）が、死までのタイムリミットが1時間という極限状況で奔走するノンス