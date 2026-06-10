暑くなってくると、トイレの暖房便座や温水機能を使わなくなる方もいるでしょう。「オフにすれば電気代の節約になる」と聞く一方で、「実際はたいして変わらないのでは」と感じる方もいるかもしれません。 温水洗浄便座は、機種や使い方によっては年間で数千円の電気代がかかる場合があります。そのため、暖かい季節に機能を停止したり、設定を見直したりすることで、節約効果が期待できる場合があります。 本記事で