若干9歳ながらSNS総フォロワー320万人を超え、幅広い層から人気を集めているクリエイター・望蘭(みらん)の展覧会イベント「〜工作の天才〜 PRO展 Company Edition」が、6月6日〜7日にTHE FACE DAIKANYAMA(東京都渋谷区)で開催された。「PRO(ピーアールオー)」は、望蘭が命名した架空のオリジナルブランド。粘土や段ボールなどから作られた、コスメ・ファッション・電化製品・食品など、ハイクオリティかつバラエティ豊かなアイテム