【「ぽこ あ ポケモン」更新データ（Ver.1.1.0）】 6月10日 配信 ポケモンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックスゲーム「ぽこ あ ポケモン」の更新データ（Ver.1.1.0）を6月10日に配信開始した。 今回のアップデートでは、ポケモン同士の会話バリエーションおよび、ポケモンに「・・・」のふきだしが出ている時の会話バリエーショ