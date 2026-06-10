女子ゴルフの渋野日向子（２７＝サントリー）が、ゴルフ界の?レジェンド?岡本綾子さんから金言を授かった。今季は開幕から低迷が続いていた中、先週の米ツアーメジャー第２戦「全米女子オープン」は、３位で決勝ラウンドに進み、週末はスコアを落としたものの、今季自己最高位の１７位フィニッシュ。復調の兆しを見せた。今週はツアー唯一となる２人一組のチーム戦「ダウ選手権」（１１日開幕、ミシガン州）に、同じ黄金世代の