近年、美容業界でよく耳にするようになった“成分買い”。最近では、成分にこだわって自分に合ったものを選ぶ行動が、化粧品だけではなく食品や飲料にまで浸透しつつあります。この記事では、今注目の“成分買い”カテゴリーと、美容好きライターが勝手に選んだおすすめアイテムを紹介します。今注目の“成分買い”カテゴリーと、おすすめアイテム4選○【スキンケア】Anua「PDRNシリーズ」“成分買い”といえば、スキンケアが真っ