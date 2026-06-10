ダルトン・ラッシング捕手（２５）の危険プレーに批判が集中している。９日（日本時間１０日）の敵地パイレーツ戦で１―２で迎えた５回。ラッシングは?怪物?スキーンズから四球で出塁すると、続くフリーランドのニゴロで相手内野陣は「４―６―３」の併殺を狙った。これを阻止しようとラッシングが二塁にスライディングをするのだが、すでに二塁ベースを踏み、離れて一塁に転送しようとした遊撃手トリオロの足元めがけて突進。