「最愛」 ドラマ「最愛」が、6月27日(土)にファミリー劇場で放送される。2021年10月期にTBS系で放送された本作は、殺人事件の重要参考人となった実業家・真田梨央(吉高由里子)、彼女の初恋の相手であり事件を追う刑事・宮崎大輝(松下洸平)、梨央を支える弁護士・加瀬賢一郎(井浦新)を中心に描くサスペンスラブストーリーだ。放送当時は、吉高と松下が演じる梨央と大輝の切ない関係性や、井浦演じる加瀬の静かな献身、宇多田ヒ