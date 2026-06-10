TWSが、日本レコード協会のゴールドディスク認定で通算5度目の快挙を達成した。所属事務所PLEDISエンターテインメントは6月10日、「TWSの5thミニアルバム『TRY WITH US』が、発売月である5月時点で出荷枚数25万枚を突破し、日本レコード協会のゴールドディスク認定『プラチナ』を獲得した」と発表した。【写真】シンユ、日本のアニメキャラに変身これによりTWSは、昨年7月にリリースした日本デビューシングル『はじめまして』に続