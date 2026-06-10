映画監督のキム・チャンミンさんを暴行死させたとして起訴された30代の男2人の初公判が、6月18日に開かれる。6月9日、法曹界によると、議政府（ウィジョンブ）地裁南楊州（ナミャンジュ）支院刑事第1部は、18日午後2時、殺人および児童福祉法違反（児童虐待）の容疑で拘束起訴された32歳男性A氏とB氏に対する初公判を行う。【画像】目には涙、耳には血が…映画監督、搬送時の姿2人は昨年10月20日午前1時頃、京畿道・九里市の飲食店