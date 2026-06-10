カンロは6月16日、夏の外出時などの暑さ対策を想定した塩飴「冷塩クランチキャンディ」を、全国のコンビニエンスストアと駅売店で発売する。内容量は59g(個装紙込み)で、参考価格は税込248円。暑い日でも食べやすいよう冷涼感を持たせ、“噛んで食べる塩飴”に仕上げた。飴を口に長くとどめるのが苦手な人も想定した。暑さが本格化する時期に先駆けて商品開発に取り組んでいるとした。【飴粒のイメージなど、すべての画像を見る】