【モデルプレス＝2026/06/10】ファミリーマートは、人気の野菜サラダ5品を対象に価格据え置きで具材を最大50％増量するキャンペーンを、6月16日（火）から全3回にわたり全国のファミリーマート約16,400店舗で実施する。【写真】ファミマ、サラダ具材最大50％増量！対象の5品◆売上約1.4倍の好評企画が夏に向け復活具材増量は今年3月に実施され、対象サラダが約1.4倍の売上を記録した好評企画。サラダ需要がピークを迎える7月に向け