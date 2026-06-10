Alliance for Open Media(AOMedia)は2026年6月9日、次世代動画圧縮標準「AV2」の仕様を発表しました。AV2はロイヤリティーフリーの特許ポリシーの下で開発され、世界的な動画配信の需要に対応することを目的としています。Alliance for Open Media Releases AV2 Codec, Advancing Next-Generation Open Video Coding | Alliance for Open Mediahttps://aomedia.org/press%20releases/Alliance-for-Open-Media-Releases-AV2-Codec/A