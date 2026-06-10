北九州市の小学生が、国指定の重要文化財で50メートル走に挑戦しました。 北九州市八幡東区の河内小学校の児童6人が10日、訪れたのは、「めがね橋」として親しまれる国指定の重要文化財、南河内橋です。ここで50メートル走に挑戦します。この50メートル走は、文部科学省が毎年、全国の小学生を対象に行っているスポーツテストの一環です。2014年度以降、警察の許可を得て「めがね橋」での計測を行っ