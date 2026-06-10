男子ゴルフの香妻陣一朗の妻で、モデルの武井玲奈が、第２子となる女児を出産したことを報告した。１０日までに自身のインスタグラムを更新し「予定日から１２日……４１ｗ０５ｄ第２子となる女の子を出産しました妊娠中から優しく見守り続けていただき本当にありがとうございました」と発表した。「自然分娩２回目ということもありいきみ逃しなども途中までは落ち着いて上手くできていたのですが子宮口が９ｃｍにな