東京学芸大学を首席で卒業し、東京大学大学院を日本画研究で修了した由女（ゆめ）さんは、某大手IT企業に勤める現役の会社員だ。高学歴で優秀な成績を残してきた才女だが、突如2025年1月にギャルとなり、現在はギャルインフルエンサーとしても活動している。黒かった髪を金色に染め上げたきっかけには、真面目すぎる自分に対する嫌悪感があったという。彼女にギャルになった理由を訊いた。【グラビア写真多数】東大院修了ギャル