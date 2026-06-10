元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（３０）がＳＮＳを更新。最新ショットにネットが騒然としている。１０日までに自身のインスタグラムを更新した森は、ＰＥＡＣＨＪＯＨＮＢｅａｕｔｙとのコラボ商品発売を告知すると、オフショルダーのピンクキャミソール姿をアップ。黒猫を抱いたショットや、ピンクの花などを背景に、透け感のあるピンクのコーディネートで椅子に膝立ちする様子を披露した。この投稿にファ