◆米大リーグブルージェイズ―フィリーズ（９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が本拠のフィリーズ戦に「７番・三塁」で出場し、０―１で迎えた２回２死、球宴３度出場を誇るベテラン先発右腕ウィーラーから右翼フェンス直撃の二塁打を放った。カウント３―１からの５球目。やや甘く入ったシンカーを捉えた。打球速度９７・８マイル（約１５７・４キロ）の弾道は飛距離３５