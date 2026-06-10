高市陣営が先の総裁選や衆院選でライバル候補や野党を誹謗中傷する動画の作成・拡散に関与した疑惑。秘書の木下剛志氏と動画作成を主導した松井健氏との「面識」や「やりとり」について、高市首相はかたくなに否定するも、週刊文春に続き共同通信も松井氏の証言を報じた。国会答弁が“虚偽”となるのは必至で、高市首相は追い込まれている。【もっと読む】中傷動画疑惑に「ナメプ」連発の高市首相に大打撃！ 共同通信の作成者証