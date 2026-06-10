濃飛横断自動車道（中津川工区）の状況。 岐阜中央部の東西軸「濃飛横断自動車道」とは？ 濃飛横断自動車道の全体図 「濃飛横断自動車道」は、岐阜県郡上市を起点に、下呂市などを経由して中津川市へ至る延長約80km、2車線で整備が計画されている地域高規格道路だ。山間部を通る既存道路の課題を補い、東西方向の交通ネットワークを強化することを目的に整備が進められている。岐阜県の内陸部を東西に結び、東海北陸自