３日、解州関帝廟の古戯台で、山西省の伝統劇「蒲劇」を演じる役者たち。（運城＝新華社記者／陳志豪）【新華社太原6月10日】中国山西省運城市の解州関帝廟は全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）に指定されており、清代の戯台（ぎだい＝演劇舞台）が重要な見どころの一つになっている。実際に使用できるように修復されており、ここ数年は長編作品の見せ場のみを演じる「折子戯（ジョーズシー）」を半月に1度上演している。