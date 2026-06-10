藤田観光株式会社が展開する｢WHGホテルズ(ワシントンホテル・ホテルグレイスリー)｣にて、2026年5月18日(月)から6月30日(火)までの期間限定で、くまモンとの初コラボレーションイベント【くまモン WHGホテルズに出張中!~熊本と日本全国をつなぐ｢おもてなし｣体験~】が開催。今回の主役は、なんと“お仕事モード”のくまモン。ファンならずとも見逃せない、その全貌をご紹介します。 ｢ひみつの常宿｣をコン